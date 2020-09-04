Баранец: Ликвидация собственного БПЛА демонстрирует бардак в ВСУ

Уничтожение собственного БПЛА продемонстрировало низкий уровень подготовки украинских военных, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее наблюдатели ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки в Донбассе (СЦКК) сообщили, что при проверке маскировки своих позиций украинские военные сбили собственный беспилотник.

Так, запустив разведывательный дрон в районе населенного пункта Чермалык, военнослужащие первого батальона 53-й бригады ВСУ нарушили запрет на применение любых летательных средств на территории линии прекращения огня. При этом из-за несогласованности действий военных БПЛА подвергся радиоэлектронному воздействию и потерпел крушение.

Комментируя произошедшее, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что несмотря на заметные сдвиги по прекращению огня в регионе, обстановка тем не менее «остается крайне нервной».

«Ну а украинские военные не слишком хорошо подготовлены для того, чтобы разобраться, чей конкретно это был дрон. Скажу также о том, что у украинской армии не слишком хорошие технологии для того, чтобы использовать вот такую методику «присаживания», они чаще всего открывают огонь из стрелкового оружия. И если это им удалось, я не исключаю, что в этом им помогли некоторые, мягко скажем, западные специалисты, у которых есть такие технологии. Я не знаю, насколько ВСУ обладают технологиями и опытом (радиоэлектронной борьбы), потому что украинцы зачастую очень серьезно блефуют, и все их сообщения надо делить на 10, потому что ложь — это одна из составных частей украинской военной политики на Донбассе.

В свою очередь военные ДНР не стали вмешиваться и просто наблюдали за происходящим. Предполагается, что дрон был принят за БПЛА миссии ОБСЕ и подавлен расчетом станции «Буковель-АД», который выполнял команду руководителя «ООС» Кравченко по предотвращению вскрытия наблюдателями ОБСЕ размещения боевой техники Украины и оборудования позиций бригады.

«Я боюсь делать опрометчивые выводы, но если это сообщение действительно окажется правдой, то это вообще позорнейший случаи, который отражает состояние бардака в ВСУ и низкий профессиональный уровень этих ребят», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, что украинские морпехи организовали массовую драку со службами разведки. В районе Станицы Луганской взорвался склад с боеприпасами ВСУ. Провокация со стороны Киева в ЛНР привела к обратному эффекту.