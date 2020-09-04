СК передал заявление о возбуждении дела по факту госпитализации Навального

Москва, 4 сентября. СК РФ направил в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление о возбуждении дела по факту госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом свидетельствуют материалы, оглашенные в Басманном районном суде Москвы.

«Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — говорится в материалах.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин и помещен в клинику «Шарите».

Многие эксперты уверены, что «отравление» Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или от отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.