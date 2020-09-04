Россия готова открыть границу с Белоруссией

Москва, 4 сентября. РФ готовится снять в ближайшие недели запрет на пересечение границы с Белоруссией. Этот вопрос обсудят во время визита белорусского президента Александра Лукашенко в Москву.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий сообщил, что «будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии». Его слова приводят «Известия».

Глава комитета Леонид Калашников ранее рассказал, что Минск и Москва провели переговоры о снятии ограничений на границе.

«И уже в ближайшее время будет принято решение об открытии границы с Белоруссией и возобновлении регулярных авиаперевозок», — добавил он.

Как напоминает «Вечерняя Москва», о планируемой встрече Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.