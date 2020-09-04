Леонков объяснил, почему США не пойдут на конфликт с РФ из-за Белоруссии

США не пойдут на военную конфронтацию с Россией из-за Белоруссии, поскольку Москва обладает ядерным оружием, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, Белоруссия защищена от любой атаки, поскольку Россия обеспечивает функционирование «ядерного зонтика» над республикой.

Накануне бывший вице-премьер Украины и экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный оценил накаляющуюся обстановку на границе Белоруссии и стран ЕС. Он считает, что российские войска якобы могут войти на территорию республики, чтобы ее «захватить». В итоге этот шаг станет «прямой угрозой прибалтийским странам и Польше», утверждает дипломат. По словам политика, от таких действий РФ «ЕС начнет трещать по швам», а обороноспособность НАТО будет поставлена под вопрос.

«США должны будут вступить в противостояние с Россией», — выразил уверенность Бессмертный.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что такой прогноз Бессмертного — один из «бредовых сценариев», на который США не поведутся. По его словам, советы американцам от Украины — это «что-то из ряда вон выходящее».

«В Вашингтоне понимают, что Россия — это не «страна-бензоколонка», как ранее говорили американские политики, а государство, у которого есть ядерный потенциал, в том числе оружие. Оно может нанести существенный урон США, — говорит Леонков. — Поэтому товарищ пытается хайпануть, пытаясь смешать теплое с мягким, твердое с острым, и выдать это за некий аналитический расклад мыслей, которые начинают у него путаться».

Кроме того, собеседник ФАН назвал несколько причин, почему прогноз украинского дипломата не может реализоваться.

«Во-первых, России незачем заходить на территорию Белоруссии, потому что обе страны являются членами договора ОДКБ. Плюс Белоруссия является союзным для РФ государством. Во-вторых, на территории республики стоят комплексы РЛС, которые входят в единую систему ОДКБ и стран СНГ. Мы с Белоруссией имеем общую зону ПВО. В-третьих, Россия обеспечивает функционирование над республикой так называемого ядерного зонтика. Поэтому туда сунуться кому-то будет очень проблематично в связи с наступающими последствиями», — предупредил он.

К тому же Леонков напомнил, что в Польше и Прибалтике есть контингент американских войск. Недавно президент США Дональд Трамп говорил о том, что из Германии будут выводиться войска на территорию Польши.

«Это произойдет независимо от того, что скажет Украина или какой-то товарищ. Поэтому такие заявления из разряда бреда, который периодические генерируют украинские политики и военачальники. Их мысли не имеют ничего общего с реальностью», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Бенедикт Циммер заявил, что потенциал Вооруженных сил РФ значительно возрос. Он убежден, что НАТО необходимо разрабатывать новые методы противодействия, в том числе в сфере цифровой безопасности.