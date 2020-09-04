Сторонники Порошенко создали «секту» в его честь

Киев, 4 сентября. Экс-лидер Украины Петр Порошенко постепенно превращается в идола для своих последователей. Его сторонники создали подобие секты с поклонением бывшему главе государства. Такого мнения придерживается телеведущий из Львова Остап Дроздов.

Он считает, что поведение сторонников Порошенко напоминает сумасшествие. Он не исключил, что одержимые бывшим президентом могут начать реальную вражду со сторонниками действующего лидера, которые тоже устроили «лагерь» в поддержку Владимира Зеленского.

«У нас то же самое в украинском лагере, и надо с этим что-то делать. Потому что это может дойти до взаимопоедания», — выразил мнение Дроздов.

Ведущий констатировал, что националисты на выборах не пользуются популярностью населения. Деятель ТВ считает, что это связано с деградацией общества.

Он обратил внимание, что если страна идет курсом, связанным с военными действиями, то люди не хотят поддерживать тех, кто реально может поддерживать существование Украины. Вместо этого электорат отдает голоса за популистов, комиков и клоунов.