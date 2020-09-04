Анекдоты от Эльмана Пашаева оскорбляют его же клиента

Москва, 4 сентября. Эльман Пашаев использует уходящий поезд судебного разбирательства по ДТП Михаила Ефремова в своих социальных сетях в качестве способа повысить популярность своей персоны и страничек в соцсетях.

В Instagram и Facebook Пашаев выкладывает анекдоты, неоднозначно воспринимаемые в ключе его защиты подсудимого актера:

«Судья: — Адвокат Пашаев! У Вас есть что сказать по существу? Адвокат: — Ваша честь! Существо ничего не помнит и плохо себя чувствует».

Кандидат юридических наук Наталья Гусева так прокомментировала для Федерального агентства новостей поведение скандального адвоката.

«Кодекс профессиональной этики адвоката не запрещает адвокатам публичные выступления, а в мемах Пашаева Ефремов и известное дело впрямую не упоминаются. Шутки адвоката веселят публику, потому что все знают контекст. В результате аудитория подписчиков Пашаева растет».

Напомним, 3 сентября в Пресненском суде состоялись прения по делу Михаила Ефремова, а сам он выступил с последним словом. Сторона обвинения посчитала полностью доказанной вину актера в ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, и запросила для виновника 11 лет колонии общего режима.