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Анекдоты от Эльмана Пашаева оскорбляют его же клиента

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Анекдоты от Эльмана Пашаева оскорбляют его же клиента

Москва, 4 сентября. Эльман Пашаев использует уходящий поезд судебного разбирательства по ДТП Михаила Ефремова в своих социальных сетях в качестве способа повысить популярность своей персоны и страничек в соцсетях.

В Instagram и Facebook Пашаев выкладывает анекдоты, неоднозначно воспринимаемые в ключе его защиты подсудимого актера:

«Судья:

— Адвокат Пашаев! У Вас есть что сказать по существу?

Адвокат:

— Ваша честь! Существо ничего не помнит и плохо себя чувствует».

Анекдоты от Эльмана Пашаева оскорбляют его же клиента

Кандидат юридических наук Наталья Гусева так прокомментировала для Федерального агентства новостей поведение скандального адвоката.

«Кодекс профессиональной этики адвоката не запрещает адвокатам публичные выступления, а в мемах Пашаева Ефремов и известное дело впрямую не упоминаются. Шутки адвоката веселят публику, потому что все знают контекст. В результате аудитория подписчиков Пашаева растет».

Анекдоты от Эльмана Пашаева оскорбляют его же клиента

Напомним, 3 сентября в Пресненском суде состоялись прения по делу Михаила Ефремова, а сам он выступил с последним словом. Сторона обвинения посчитала полностью доказанной вину актера в ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, и запросила для виновника 11 лет колонии общего режима.

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