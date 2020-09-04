Составлен список самых бесполезных трат в отпуске

Москва, 4 сентября. Россиянам объяснили, как сэкономить в путешествиях. Советы подготовил онлайн-сервис для бронирования билетов «Билетик.Аэро».

Эксперты также рассказали о бесполезных тратах в отпуске. Они посоветовали никогда не летать на короткие расстояния бизнес-классом.

«На коротких рейсах бизнес-класс разочаровывает. Билет, который стоит в два-три раза дороже эконома, себя не оправдывает, несмотря на широкое кресло, богатое меню и возможность выйти из самолета первым», — заметили специалисты.

Они заметили, что не стоит тратить деньги на питание в самолете. По словам экспертов, лучше поесть дома перед вылетом. Также россиянам посоветовали отказаться от приобретения бумажных путеводителей, разговорников и книг о достопримечательностях. Лучше скачать на телефон бесплатные приложения. По словам экспертов, «для общения с местным населением идеально подойдет гугл-переводчик с функцией голосового перевода и распознания текста на фото». Также в список бесполезных трат в отпуске входят расходы на покупку местных сим-карт, сувениров, магнитов.

Напомним, эксперты дали рекомендации, которые позволят россиянам избежать неприятностей в аэропорту. Они призвали туристов не шутить с сотрудниками аэропорта, а также говорить о взрывчатке, наркотиках и других запрещенных вещах в багаже.

Ранее врачи-дерматологи в беседе с телеканалом «360» объяснили, как загорать на солнце без вреда для организма