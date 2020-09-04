Оптовая стоимость овсянки достигла исторического максимума

Москва, 4 сентября. Оптовая стоимость овсяных хлопьев и «Геркулеса» поднялась на треть в России, достигнув исторического максимума. Об этом сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Информацию подтвердил президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. По его словам, стоимость овса никогда еще не была такой высокой. Так, сейчас овес поступает на крупяные предприятия по цене 11–12 тысяч рублей за тонну, хотя год назад стоимость составляла девять тысяч за тонну, пишет РБК.

По данным ИКАР, закупочная стоимость хлопьев «Геркулес», производящихся из овсяной крупы высшего сорта, превысила 26,8 тысячи рублей за тонну. В августе прошлого года цена составляла 19,7 тысячи рублей.

Рост оптовой стоимости овсяных хлопьев привел к тому, что продукт подорожал и в рознице. Как отмечает Росстат, по сравнению с июлем прошлого года «Геркулес» на полках магазинов подорожал на 10%, а стоимость хлопьев достигла 71,2 рубля за килограмм.

Как пишет «ФедералПресс», подорожание овсянки связано со снижением посевных площадей овса и с неблагоприятными погодными условиями в Сибири. В этом году Алтайский край и Новосибирская область сильно пострадали из-за засухи. В общей сложности в Сибири собирают около 40% всего урожая овса.

Ранее диетолог назвала опасность ежедневного употребления овсянки. По ее словам, в каше содержатся вещества, которые препятствуют усвоению кальция.