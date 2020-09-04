Страны ЕС отказались вводить санкции против Лукашенко

Берлин, 4 сентября. Ведущие страны Евросоюза не поддержали идею введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

«Против ограничений выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией», — сообщил источник.

Он также добавил, что ведущие страны Евросоюза намерены сохранить каналы для диалога с Минском. При этом Польша и страны Балтийского региона настаивали на введение санкций против Лукашенко.

9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.