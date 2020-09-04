Дерматолог перечислила основные проблемы с кожей у жителей мегаполисов

Москва, 4 сентября. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала о самых частых жалобах на проблемы с кожей от жителей крупных городов.

По словам специалиста, люди, которые живут в мегаполисах, чаще говорят о дерматологических проблемах, чем население маленьких городов. Егорова перечислила основные проблемы с кожей. К косметологам, по ее словам, чаще всего обращаются с жалобами на слишком сухую или жирную кожу.

Люди, переехавшие в Москву из стран ближнего зарубежья, часто сталкиваются с проблемой акне и псориазом, хотя на родине у них проблем не было. Татьяна Егорова в беседе с корреспондентом издания «Ридус» пояснила, что в данном случае речь идет о тех, кто приезжает в столицу из Таджикистана и Туркменистана.

«У них очень часто начинаются псориаз, экземы, акне. Много таких клиентов, причем они рассказывают, что раньше никаких проблем с кожей у них не было. Возможно, это связано с экологией», — рассказала она.

Специалист добавила, что жителям крупных городов необходимо тщательно очищать кожу — делать биоревитализацию или мезотерапию. Как заметила косметолог, это хороший глубокий косметологический уход.

«Профессиональную чистку лица нужно делать раз в три месяца в зависимости от типа кожи», — резюмировала Татьяна Егорова.

Ранее врач-дерматовенеролог Алексей Едемский предупредил, что активное использование косметики может привести к серьезным проблемам с кожей.