Шойгу назвал лучшие места для путешествий и отдыха в России

Москва, 4 сентября. Глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу назвал лучшие места для путешествий по России.

По его словам, в осеннее время года лучше отправиться на Камчатку, а зимний период отлично подходит для Саян, где можно покататься на лыжах.

«Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия. У меня есть коллега — он большой любитель ходить по северу Таймыра зимой на снегоходах. Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной», — сказал Шойгу.

Кроме того, любителям горнолыжного спорта министр рекомендовал побывать в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области, а также в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края, где практически круглый год лежит снег и сохраняется комфортный климат.

«Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается... В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво», — рассказал Шойгу в интервью РИА Новости.

Министр также раскритиковал туристов, которые небрежно относятся к природе. По его словам, некоторые туристы рубят молодые деревья вместо того, чтобы собирать валежник. По его словам, раньше люди намного уважительнее относились к лесам.