Зрители заметили новые симптомы у Корчевникова на фоне слухов о болезни

Москва, 4 сентября. Телеведущий Борис Корчевников провел еще один выпуск своего шоу «Судьба человека» на фоне слухов о болезни. Зрители обратили внимание на новые симптомы журналиста и пожелали ему здоровья.

На этот раз гостем передачи Корчевникова, выходящей на телеканале «Россия-1», стал шансонье и исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. Очевидно, что выпуск шоу был приурочен как раз к 3 сентября.

Внимание зрителей «Судьбы человека» привлек не только гость шоу, но и ведущий. Ранее в СМИ появились сообщения, что Корчевников стремительно теряет слух. Пять лет назад ведущий перенес операцию — из его головы удалили доброкачественную опухоль. Поклонники Корчевникова очень обеспокоены его здоровьем.

«Корчевников уже плохо говорит?» — обратил внимание на новый симптом Vladimir S.

«Явно… Но все равно отлично чувствует собеседника», — подтвердила FaraOn_ Line.

«С таким заболеванием он еще работает! Браво ему!» — восхитилась Maria Maria.

«Борис, как хорошо, что вы смеетесь. Люблю Бориса и желаю ему здоровья!» — написала luda Voron.

«Самый лучший ведущий для меня — это Борис Корчевников! Дай бог ему крепкого здоровья, долгих лет жизни!» — пожелала Жаныл Борыкбаева.

Однако некоторые зрители шоу раскритиковали Корчевникова после передачи с Шуфутинским.

«Ведущий мерзкий и переигрывает», — прокомментировал rasul magomayev.

«Ведущий все портит. Надо же телеканалу уважать своего зрителя, пусть пойдет полечится, придет в норму и вернется», — возмутился Svirel A Droplet of Light.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин назвал возможную причину глухоты Корчевникова. По мнению врача, недуг может быть вызван не опухолью, а операцией по ее удалению.