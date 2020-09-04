Гаспарян рассказал о цензуре в США на примере отношения YouTube к россиянам

Москва, 4 сентября. Политический обозреватель Армен Гаспарян прокомментировал поведение крупных социальных сетей YouTube, Facebook и Twitter в отношении российских аккаунтов.

С его точки зрения, их политика демонстрирует реальную значимость второй поправки к Конституции США. Напомним, Google заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт в YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и докфильмов ФАН. Корпорация заявила о мифических «нарушениях правил Google», не указав конкретных причин. Данная блокировка является далеко не первым примером цензуры зарубежного видеохостинга. Так, аккаунт телеканала «Царьград» на YouTube также оказался заблокирован. Редакция не получала никаких предупреждений и уведомлений, отмечает «Царьград».

Армен Гаспарян считает, что эта волна «гонений» на российские аккаунты длится уже на протяжении шести лет. Как заявил политический обозреватель, больше всего забаненных аккаунтов в Twitter, на втором месте — Facebook, на третьем — YouTube. Он рассказал о цензуре в Штатах на примере отношения этих корпораций к россиянам.

«Это просто показатель, как на самом деле работает свобода слова в Соединенных Штатах. Потому что и YouTube, и Facebook, и Twitter руководствуются законами на территории США. Мы все так и поняли, насколько пресловутая вторая поправка к конституции на самом деле действует», — указал Гаспарян.

С его точки зрения, такая политика американских корпораций ничего не дает, потому что «всех не перебанишь». Но при этом негатив к компаниям останется, заметил эксперт.