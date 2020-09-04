Асмус в честь третьего сентября порадовала фанатов снимком в купальнике

Геленджик, 4 сентября. Известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала новый снимок в Instagram в честь третьего сентября. Звезда порадовала поклонников откровенным снимком в белом купальнике.

Сейчас актриса находится в Геленджике на съемках шоу «Золото Геленджика», премьера которого состоится 13 сентября на телеканале ТНТ. По словам Асмус, ей приходится очень напряженно работать, поэтому времени на сон практически не остается.

«Я календарь уже месяц переворачиваю, и сон больше 2,5 часа вообще не вырисовывается. <…> Синяки и красные глаза прячем за фантастическими образами», — написала артистка.

На фото Асмус стоит на балконе в белом купальнике с открытой спиной и в очках. В руке актриса держит бокал с красным коктейлем.

Многих фанатов Асмус порадовал откровенный снимок.

«Фигура космическая», — сделал комплимент актрисе lina_izamova.

«Научите выглядеть так же хорошо, как вы после 2,5 часа сна», — попросила oxana_amerikanka.

«Кристин, теперь и мы спать не будем», — прокомментировал white_man.83.

«Умеете же порадовать нас, Кристина!» — отметил serhio_rudnev.

Однако, как это обычно бывает, среди подписчиков актрисы нашлись и критики.

«А где попа твоя, Кристина?» — спросил kikisuki_yamomoto.

«Раньше нравилась мне, но в последнее время все больше негативных эмоций вызывает», — написал nad_malll.

«Обязательно надо задницу выставлять?! Мания какая-то!» — возмутился m_p7551.

Кроме того, некоторые фолловеры припомнили Асмус, что из-за съемок она не повела дочку в первый класс. 1 сентября девочку отвел в школу Гарик Харламов.