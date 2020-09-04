Спрогнозирован курс рубля до конца года

Москва, 4 сентября. При благоприятном сценарии за ближайшие три-четыре месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 рублей за доллар и до 84 рублей за евро. Об этом сообщают опрошенные «Известиями» аналитики.

При этом эксперты назвали данный сценарий маловероятным, так как на курс влияют многие факторы, в том числе и зарубежные. Прежде всего речь идет о ценах на нефть. Аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман считает, что цена нефти Brent может снова достичь 40–42 долларов после окончания ураганов в Мексиканском заливе.

Важным фактором влияния на курс национальной валюты могут стать антироссийские санкции стран Запада.

«Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля», — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

На стабильность рубля также могут повлиять результаты президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. Запорожский считает, что победа демократа Джо Байдена станет ударом не только по рублю, но и по американскому рынку, так как Демократическая партия намерена повысить налоги крупных корпораций.

Опрошенные «Известиями» аналитики отмечают, что если озвученные риски реализуются, то курс доллара может вырасти до 80 рублей, а евро — до 92 рублей.

Ранее экономист Никита Масленников отмечал, что падение рубля осенью продолжаться не будет. Однако до конца года от доллара и евро можно ждать резких колебаний. Специалист подчеркнул, что повышение цены на евро обусловлено геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии.

Независимый экономист Дмитрий Адамидов сообщал, что рубль имеет шансы укрепиться в сентябре. По его словам, тенденция к росту рубля будет во многом зависеть от состояния доллара США.