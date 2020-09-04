Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе, ФАН публикует фото

Анапа, 4 сентября. Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом в Анапе. Об этом сообщили в экстренных службах Краснодарского края.

«Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять», — рассказал источник ТАСС.

Он также отметил, что несовершеннолетних среди пострадавших нет. В управлении по делам ГО И ЧС Анапы рассказали, что после аварии семь человек госпитализировали, еще двоим оказали медицинскую помощь. По данным ведомства, у всех доставленных в больницу тяжелое состояние. По предварительной информации, один человек находится в реанимации.

Также в управлении уточнили, что один из автобусов приписан к здравнице, он ехал из Анапы. Второй автобус осуществлял частные перевозки. Отмечается, что в одном из транспортных средств не было пассажиров — там находились только два водителя.