Шерин дал совет Японии в ответ на претензии из-за Курильских островов

Все претензии Токио к Москве из-за Курильских островов не имеют никакой юридической силы, так как Россия вернула свою территорию, которую Япония захватила в 1905 году. Японцам нужно сначала очистить свою страну от оккупационных войск США. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Александр Шерин.

Японцы негодуют

Недавно японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны России архивных фотографий, запечатлевших освобождение Курильских островов. Японское издание Hokkaido Shinbun выпустило материал об этом. Под статьей японские читатели начали оставлять гневные комментарии.

«Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды. — Прим. ФАН) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», — выразил мнение пользователь kzk.

По мнению другого читателя, Россия якобы имеет планы на остров Хоккайдо. Пользователь отметил, что военные базы на четырех «северных островах» уже давно держат эту японскую территорию под прицелом русских ракет.

«Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России», — заявил пользователь osc.

Читатель под ником ms4 выразил мнение, что Россия должна ответить за «свои разбойничьи действия и оккупацию «северных территорий».

«В ООН представлены страны — победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России?» — сказал он.

Шерин: глупые претензии в адрес России ничего японцам не дадут

Как заметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, такая реакция японцев обусловлена «беззубой» политикой России в отношении истории Второй мировой войны.

«Будучи депутатом Госдумы, я вносил законодательную инициативу о том, чтобы мы приняли в России государственный праздник «День победы над милитаристской Японией». Наше парламентское большинство почему-то не захотело принимать этот праздник. Мы в России боимся отмечать «День победы над Японией», а потом возмущаемся, почему японцы так по-хамски ведут себя по отношению к нам», — заявил Шерин.

Парламентарий подчеркнул, что российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению.

«Россия вернула свою территорию, которую Япония захватила в 1905 году — это первое. Второе — для того, чтобы японцы имели право возмущаться, им нужно осудить действия США, которые разбомбили Хиросиму и Нагасаки, уничтожив мирных жителей, а именно стариков, женщин и детей», — отметил он.

Собеседник ФАН также обратил внимание, что сейчас на территории Японии находятся оккупационные войска США в количестве 65 тысяч морских пехотинцев. По словам депутата, этот факт показывает, что Япония является зависимым и вассальным государством.

«Все их потуги и предъявления претензий к РФ по Курилам никакой юридической силы не имеют. Вот когда Япония очистит свою территорию от оккупационных войск США, осудит и выставит счет Вашингтону в виде компенсации за нанесенный ущерб, то тогда у японского общества появится хоть какое-то моральное право рассуждать на предмет того, где и какие ракеты стоят на территории России, а также куда они направлены», — пояснил Шерин.

Пока не территории Японии находятся американские войска, России нужно уделять особое внимание Курильским островам, утверждает собеседник ФАН. Как только с РФ будет соседствовать мирное государство будет, то тогда нам станет проще, считает он.

«На деньги из многомиллиардной компенсации, которую японцы взяли бы с США, можно построить мост. Он бы соединил РФ и японские территории. Мы могли бы торговать и мирно сосуществовать. Япония бы получала хорошую прибыль и покупала бы у нас энергосырье по неплохим ценам. Россия тогда бы получала от Японии технологии и товары. А эти абсолютно бесперспективные и глупые претензии в адрес России ничего японцам не дадут», — заверил Шерин.

Тем не менее депутат полагает, что японцам страшно что-то предъявлять США, поскольку страна оккупирована их войсками.

«Японцам нужно потешить свое национальное самолюбие, а поэтому они пытаются что-то комментировать в адрес России. Ну это как-то глупо, если они хотят показать себя как независимую и гордую нацию. Начните с очищения территории от оккупационных войск США», — дал совет собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Курильские острова были переданы СССР в соответствии со всеми международными нормами. По его словам, призывы Японии отдать их ведут в тупик и вызывают недопонимание у нашего народа. Парламентарий подчеркнул, что Токио занимает неконструктивную позицию по Курильским островам, так как действует «по указке» своих западных партнеров в лице США.