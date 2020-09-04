Россияне начали активно скупать билеты на Мальдивы

Москва, 4 сентября. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip зафиксировали резкий рост спроса на авиабилеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы среди россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Напомним, авиасообщение с упомянутыми государствами было возобновлено 3 сентября. К вечеру этого дня количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ выросло в четыре, в Египет — в пять, а на Мальдивы — в шесть раз.

Эксперты из OneTwoTrip сообщают, что бюджетнее всего в этом месяце можно будет слетать в Каир: цены на перелет в столицу Египта начинаются от 8,8 тыс. рублей. Цены на авиабилеты в Дубай начинаются с 12,5 тыс. рублей. Отправиться на Мальдивы будет дороже всего — минимальная стоимость билетов составляет 28 тыс. рублей, передает RT.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отмечал, что отправиться в Египет, ОАЭ или на Мальдивы можно будет лишь при соблюдении важного условия. Он напомнил, что всем туристам нужно будет заранее пройти тест на коронавирус. Также стоит озаботиться медицинской страховкой.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с Федеральным агентством новостей заявила, что российские туристы больше всего ждали разрешения снова летать на отдых в Египет и ОАЭ.