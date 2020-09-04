Ученый рассказал, как сократится население России к концу века

Вашингтон, 4 сентября. Население России сократится на 40 миллионов человек к 2100 году, однако прогноз может ухудшиться из-за COVID-19. К такому выводу пришел директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад, являющийся одним из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.

По мнению экспертов, через 80 лет население РФ будет составлять 106 миллионов человек вместо нынешних 146 миллионов. Мокдад сообщил, что причина сокращения населения кроется в падении коэффициента рождаемости.

«Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — сказал ученый в интервью РИА Новости.

Как отмечают исследователи, чем выше уровень образования в стране, тем позже женщины рожают детей. Мокдад рассказал, что как в России, так и во всем мире женщины стремятся строить карьеру.

«В России — рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась», — подчеркнул эксперт.

Также Мокдад отметил, что расчеты были произведены до пандемии коронавируса, которая может изменить прогноз. По его словам, из-за COVID-19 некоторые боятся беременеть. При этом на общую тенденцию, по мнению ученого, коронавирус не окажет серьезного влияния, потому что жертвами инфекции чаще всего становятся пожилые люди, у которых уже не будет детей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году население России снизится на 158 тысяч человек. Убыль может стать максимальной за последние 14 лет.