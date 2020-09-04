Лоза резко высказался о деле Ефремова

Москва, 4 сентября. Певец и музыкант Юрий Лоза резко высказался о деле обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова. Мнением исполнитель поделился в эфире НСН.

По словам певца, если обвинение требует срок, значит, считает, что артист его заслуживает.

«Еще высказываются в суде, ведут линию защиты. Сиди, молчи, жди приговора. О каких свидетелях или линии защиты может идти речь? Сын Высоцкого оказался вдруг свидетелем. Свидетель — это тот, кто что-то видел. А он просто дружбан. Рассказывает, как хорошо он относится к детям, курам, кошечкам. Все мы к ним нормально относимся. Если бы нормально относился, не сел бы пьяный за руль. Дурака валяют! Все это пиар и полная ерунда», — возмутился он.

Исполнитель считает, что вряд ли защитники Ефремова хотели бы видеть своих близких на пути нетрезвого водителя. Лоза добавил, что сам он пьяным за руль никогда не садится, потому что осознает последствия и понимает ответственность.

В начале очередного заседания в Пресненском суде Москвы в четверг Михаил Ефремов заявил, что признает вину в совершении вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

Прокурор посчитала признание не искренним и потребовала осудить артиста на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Оглашение приговора состоится 8 сентября.