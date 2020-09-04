Шойгу отчитал российских туристов, которые не берегут природу

Москва, 4 сентября. Некоторые туристы не относятся к природе с уважением, возможно и хорошо, что еще есть места, которые остаются недоступными. Об этом заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу также вспомнил, как в детстве любил проводить время на природе. Однако, сейчас на его родине все поменялось, так как в Сибири продолжают все застраивать.

«А сейчас я приезжаю туда: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано все», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Президент Русского географического сообщества возмущен отношением людей к природе. Он заметил, что многие люди вместо того, чтобы собрать дрова из сухих деревьев, срубают те, что рядом с домом. Он пожаловался на современное поколение, напомнив, что еще несколько лет назад люди намного уважительнее относились к лесам.

«<…> Они понимали, что кедровую шишку надо собирать с колотом, ударять по стволу, чтобы она падала. И делать это в сезон, а не тогда, когда она ещё крепко там сидит. А сегодня появилось огромное количество тех, кто пришел и эти кедры бензопилой — шварк, и до свидания», — констатировал он.

Также Шойгу недавно рассказал, как в России изменилось отношение к путешествиям. По его словам, пандемия коронавируса повлияла на внутренний туризм, россияне начали понимать, что отдыхать в стране можно не хуже, чем за границей.