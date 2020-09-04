Японцы возмущены публикацией архивов об освобождении Курильских остров

Токио, 4 сентября. Министерство обороны РФ опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, в том числе об освобождении Курильских островов. На материалы обратило внимание японское издание Hokkaido Shinbun. Японцы оставили возмущенные комментарии под публикацией.

Один из комментаторов отмечает, что Япония капитулировала 15 августа 1945 года, а десантная операция на курильском острове Шумшу началась 18 августа.

«Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все?» — пишет пользователь kzk.

Отдельные пользователи пишут, что Россия якобы замахнулась на остров Хоккайдо и «держит его под прицелом ракет». Возмущенные японцы считают, что Россия должна понести ответственность за «оккупацию северных территорий».

«В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?» — негодует ms4.

Однако были и те, кто оставлял взвешенные комментарии. Например, пользователь puchitomat напомнил соотечественникам, что СССР вступил войну с Японией до момента ее капитуляции, а японские милитаристы намеревались сражаться до конца.

«Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным», — пишет японец.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что Курилы были переданы СССР в соответствии со всеми международными нормами. По его словам, Токио занимает неконструктивную позицию по Курильским островам, так как действует «по указке» своих западных партнеров в лице США.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что Москва не откажется от своих национальных и геополитических приоритетов, поэтому Токио напрасно негативно реагирует на любую российскую активность на Курильских островах.