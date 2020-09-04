В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

Москва, 4 сентября. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить налоговый вычет на детей почти в три раза. Об этом со ссылкой на письмо депутата на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что размер налогового вычета (часть дохода, с которой не взимается налог) на первого и второго ребенка сейчас составляет по 1,4 тыс. рублей и по три тысячи рублей на третьего и последующих детей. Вычет на ребенка можно получать пока общая облагаемая налогом 13% сумма дохода не достигнет 350 тыс. рублей.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, до восьми тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Федоров предлагает увеличить до 600 тыс. рублей совокупный доход, до достижения которого россияне смогут получать вычет на детей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минфин подготовил законопроект, призванный упростить россиянам процедуру получения налоговых вычетов в связи с расходами на образование и медицину, или покупку недвижимости. Также новшество предлагают распространить на владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).