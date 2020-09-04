Шойгу рассказал, как россияне стали относиться к отдыху в своей стране

Москва, 4 сентября. Пандемия повлияла на внутренний туризм, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

«Случилась пандемия, многие страны закрылись. Надеюсь, что это позволило вызвать у людей интерес к своей стране, они начали ее узнавать, понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за границей», — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что необходимо как можно больше показывать и рассказывать о России, чтобы в этих местах хотелось побывать лично. Помимо этого, Шойгу рассказал о реализации проекта с картами пещер России. Эта идея зародилась еще в советское время, но не для туристических целей — там хотели оборудовать бомбоубежища.

«Я когда узнал об этом, подумал: хорошая идея, но цель должна быть другая. Мы только клич кинули — огромное количество людей заинтересовалось, они пошли по пещерам, провели их 3D-сканирование, описали. И мы выпустили в прошлом году Атлас пещер страны», — отмечает Сергей Шойгу.

Теперь многие пещеры посещают туристы со всей России.

Также Сергей Шойгу рассказал о своей мечте. Он признался, что хочет построить город в Сибири. По его мнению, строительство нового сибирского города относится скорее к будущему России, чем к географии. Потенциальным местом для постройки города «инноваций и технологий» могла бы стать Минусинская котловина.