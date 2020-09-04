Пугачева в модных джинсах-скинни сыграла на рояле на домашней вечеринке

Москва, 4 сентября. Алла Пугачева продолжает удивлять друзей и поклонников своим чувством стиля. Она вновь показала свои красивые ноги в юбке, передает teleprogramma.pro.

Алла Пугачева в этом году несколько раз появлялась на сцене, а после карантина она начала ходить на мероприятия своих знакомых и принимать их в своем замке. Артистка не упускает возможности блеснуть своими нарядами даже во время прогулок. В последние дни лета она много гуляла со своими детьми Лизой и Гарри, демонстрируя свои наряды.

Однако на 1 сентября, чтобы проводить двойняшек в школу, Алла выбрала такой наряд, что вновь удивила своих фанатов своей прекрасной формой в 71 год. Примадонна сразила всех стройными ногами в белой мини-юбке.

После школьной линейки Алла Пугачева собрала своих гостей в саду возле ее замка, где предусмотрительно стоял рояль. Певица решила порадовать друзей своим выступлением, однако она не пела, а музицировала. Многие гости обратили внимание на наряд примадонны. Пугачева предстала в укороченных джинсах-скинни, красной рубашке в клетку и плюшевом пальто оверсайз в тон, а стильные белые кеды только дополнили ее образ.

Ранее стало известно, сколько Алла Пугачева и Максим Галкин тратят денег на образование детей. Журналисты выяснили, что школьное образование будет обходиться звездам в миллион рублей и двести тысяч рублей в год на одного ребенка.