Лоза назвал «королевой однодневок» песню Шуфутинского «Третье сентября»

Москва, 4 сентября. Певец Юрий Лоза заявил, что его коллега Михаил Шуфутинский присвоил славу, исполняя песню «Третье сентября». Мнением музыкант поделился с порталом Life.

«Вообще, эту песню писал не он, у нее есть авторы, о которых почему-то никто никогда не вспоминает. И так обидно за них. Люди написали песню, понимаете? И Шуфутинский — один из исполнителей», — заявил Лоза.

Он напомнил, что авторы песни — музыкант Игорь Николаев и композитор Игорь Крутой «тоже поют». Кроме того, «Третье сентября» исполняют и другие люди, но «крутят» почему-то «одного Шуфутинского», возмутился Лоза.

Саму композицию он назвал «королевой однодневок». По словам музыканта, из-за этого связываться с песней не захотел никто, кроме Шуфутинского. Лоза также выразил мнение, что написать песню было бы разумнее про сентябрь или осень.

«Лучше на целый год или на целую жизнь, а лучше на 30 лет. Поэтому надо писать песни такие, как «Плот», — заключил артист.

Ранее Лоза заявил, что легенда русского рока Виктор Цой приобрел популярность благодаря своей ранней трагической смерти. По его мнению, если бы Цой не погиб в автокатастрофе, то сегодня не смог бы завоевать титул культового исполнителя и добиться такого успеха. Лоза отметил, что звание культового исполнителя получают музыканты, которые рано ушли из жизни.