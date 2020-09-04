Россияне рассказали, чем бы хотели заняться на пенсии

Москва, 4 сентября. Почти половина россиян хотела бы на пенсии навсегда переехать к морю. Об этом свидетельствуют результаты исследования НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

Согласно итогам исследования, пятая часть россиян (22,8%) хотела бы на пенсии ездить в экскурсионные и образовательные туры, 18,3% респондентов предпочитают пляжный отдых, а почти половина жителей России (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем. Наиболее комфортными местами для отдыха пенсионеров в России названы Крым, Сочи и Байкал. Оказалось, что стереотип о пожилых людях, мечтающих окучивать грядки на даче оказался мифом — всего 14,7% россиян предпочли такой вид досуга на пенсии.

В этом году половина россиян (50,1%) отдыхала или собирается отдыхать внутри страны. Остальные надеются на заграничные поездки или вовсе были вынуждены перенести отпуск.

«При этом более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны», — отмечает НПФ Сбербанка.

Лучшими направлениями для внутреннего туризма россияне назвали Сочи (31,1%), Петербург (31,1%) и Крым (25,8%). В «пятерку» также вошли Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).

Пандемия внесла свои коррективы в планы российских туристов на отдых в этом году. Однако это стало толчком к развитию внутреннего туризма. Политики, представители турфирм и экономисты в рамках онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги туристического сезона. Где еще можно догнать лето?» ответили на ряд вопросов об устройстве российского турбизнеса.