Названа опасность использования смартфона на ходу

Москва, 4 сентября. Наибольший риск использования телефона на ходу заключается в том, что вы увеличиваете вероятность ДТП. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор института IT Университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Самый худший сценарий — люди увлекаются гаджетами и попадают под машину, если мы берем самый негативный случай. Или бывает, что человек идет по тротуару и врезается в столб», — отмечает эксперт.

Согласно статистике, в группе риска находятся молодые люди от 15 до 20 лет.

«Более взрослое поколение чаще использует смартфон по необходимости, а молодое поколение в возрасте от 15 до 20 лет с гаджетами не расстается», — комментирует статистику Косарев.

Он отметил, что по этой же причине люди в более молодом возрасте начинают обращаться к окулисту.

«Меняется яркость, вращается экран и на ходу «скачет» картинка, что также плохо для восприятия», — добавил эксперт.

Ранее специалисты предупредили о вреде использования смартфона перед сном и посоветовали включать режим ночного чтения. Отмечается, что в темноте яркий экран телефона может стимулировать некоторые зоны головного мозга и вызвать головную боль. Также сообщалось, что ношение мобильного телефона в кармане может негативно повлиять на репродуктивную систему.