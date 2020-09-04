Трамп призвал Россию и Китай защищать окружающую среду

Вашингтон, 4 сентября. Президент США Дональд Трамп призвал Китай, Индию Германию и Россию принимать меры по защите окружающей среды, несмотря на их дороговизну. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил перед своими сторонниками в Пенсильвании, сообщает ТАСС.

«Я настоящий защитник окружающей среды. Но вы должны понимать, когда мы делаем что-то, а они — нет, и мы [занимаемся защитой окружающей среды], и это очень дорого, а они этого не делают. У нас есть эта огромная планета, и Китай, Индия, Россия, Германия — все эти места дымятся. Мы прекрасно делаем свою работу, они тоже должны это делать», — заявил лидер США.

Администрация главы Белого дома в последние годы подвергалась резкой критике бывших сотрудников Агентства по охране окружающей среды и многих экологов в связи с отменой некоторых мер по защите окружающей среды.

В прошлом месяце, к примеру, американские власти отменили правило, которое касалось сточных вод с угольных электростанций. По мнению критиков, это решение приведет к попаданию в реки мышьяка, ртути и других опасных веществ.

Между тем, Трамп заявил, что США нужно иметь хорошие отношения с Россией и рядом других государств. Американский лидер также обвинил местные телеканалы в том, что те часто информируют граждан о якобы имевшем место сговоре с Москвой, отметив, что подтверждения данной информации нет.