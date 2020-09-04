Пьяный сотрудник СБУ открыл стрельбу по людям в баре

Харьков, 4 сентября. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начали досудебное расследование по факту стрельбы в развлекательном заведении в Харьковской области пьяным сотрудником СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным ГБР, сотрудник СБУ во время распития алкоголя в развлекательном заведении совершил три выстрела из пистолета ПМ-Т и ранил 30-летнего посетителя.

«Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается <…> В ходе осмотра был изъят пистолет черного цвета ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона», — сообщает Госбюро расследований.

Пьяному СБУшнику предварительно вменяется «хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия». Ему грозит от трех до семи лет заключения.

Недавно сообщалось, что пьяный майор ВСУ наехал на трех курсанток военного колледжа в Киеве. Девушек госпитализировали в тяжелом состоянии, одной из них грозит ампутация обеих ног. Руководство военного колледжа пыталось скрыть обстоятельства трагедии.