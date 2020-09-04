Украинские военные сбили собственный беспилотник в Донбассе

Москва, 4 сентября. Наблюдатели ДНР в СЦКК сообщили, что украинской стороной был нарушен запрет на использование любых видов летательных аппаратов, передает издание «Русская весна».

Боевики 1-го батальона 53-й бригады в районе населенного пункта Чермалык применили БПЛА, осуществляющий проверку маскировки своих позиций.

«Однако из-за несогласованности действий беспилотник ВСУ подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группы из состава 305-го батальона РЭБ и потерпел крушение», — передается в сообщении.

Военные ДНР на данную провокацию не поддались, боевых ответов не было. Отмечается, что военные вели наблюдение за противником, строго соблюдая меры по прекращению огня.

Известно, что указанный беспилотник был принят за БПЛА Миссии ОБСЕ и подавлен расчетом станции «Буковель-АД», который выполнял команду руководителя «ООС» Кравченко по предотвращению вскрытия наблюдателями ОБСЕ размещения боевой техники Украины и оборудования позиций бригады.

Напомним, что украинские морпехи организовали массовую драку со службами разведки. В районе Станицы Луганской взорвался склад с боеприпасами ВСУ. Провокация со стороны Киева в ЛНР привела к обратному эффекту.