Тбилиси, 4 сентября. Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг над объединенной российской военной базой в Южной Осетии. Видео речи опубликовано на YouTube-канале партии.

Шалва Нателашвили выступил на участке центральной грузинской магистрали, который расположен в нескольких сотнях метров от границы страны с Южной Осетией. Политик пообещал «вернуть» республику в состав Грузии.

«Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе», — заявил Нателашвили.

Лидер лейбористов призвал власти начать работать над «миллиардными санкциями» в отношении России за якобы имеющую место «оккупацию» Грузии. Политик также предсказал падение действующему «пророссийскому» правительству на парламентских выборах 31 октября.

Южная Осетия заявила о независимости от Грузии в 1992 году, Абхазия ― в 1993 году. В 2008 году грузинские военные вторглись на территорию республик, обстреляв из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Армия Грузии разрушила часть Цхинвала. Россия встала на защиту Абхазии и Южной Осетии, признав их независимость.

В феврале 2009 года была создана российская военная база в Цхинвале и Джаве. В апреле 2010 года министры обороны РФ и Южной Осетии подписали Соглашение об объединенной российской военной базе на территории республики.