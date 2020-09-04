Плавучий кран выбросило на берег в Приморье, есть жертвы

Владивосток, 4 сентября. Два человека погибли в результате выброса на берег плавучего крана во время урагана в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Происшествие случилось в Шкотовском районе, где оказался выброшенным на берег плавучий кран «Черноморец-34». Его машинное отделение затоплено, а сам плавкран обесточен.

«На борту находятся семь человек экипажа из девяти. Тело одного из пропавших обнаружено спасателями в районе заброшенного пирса в бухте Теляковского», — сообщает источник ТАСС.

Позже спасателям удалось обнаружить тело второго пропавшего члена экипажа. Угроза затопления плавкрана и загрязнения окружающей среды отсутствует.

Напомним, тайфун «Майсак» 1 сентября усилился до супертайфуна. Как отмечали жители Приморья в беседе с Федеральным агентством новостей, он переворачивал грузовики, вырывал с корнями деревья и оторвал плавучий док на судоремонтном заводе. Были повалены не менее 120 деревьев.