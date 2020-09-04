Москва, 4 сентября. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги» россиян. Об этом со ссылкой на выступление руководителя регулятора на съезде Ассоциации российских банков сообщает «Коммерсанъ».

Набиуллина считает, что российская финансовая система прошла кризис «очень хорошо». По ее оценке, прибыль банков по итогам 2020 года может достичь триллиона рублей, в период с января по июль она составила 761 млрд рублей.

Глава ЦБ назвала долгосрочным риском нежелание банков воспользоваться в этой ситуации регуляторными послаблениями, признав потери по невозвратным кредитам. Набиуллина напомнила, что доверие инвесторов снижает наличие некачественных активов на балансе.

«Примеров в мировой практике, когда признание плохих активов затягивалось, достаточно много: это и «потерянное десятилетие» в Японии в 1990-х годах, и ситуация в ряде европейских стран после глобального финансового кризиса 2007—2009 годов, и наш собственный опыт 2008—2009 годов», — заявила Набиуллина.

Согласно расчетам ЦБ РФ, запас по превышающему регуляторные требования капиталу в целом по банковской системе составляет 5,9 трлн рублей, что обеспечивает дополнительное резервирование порядка 11% кредитов банковского сектора. Глава ЦБ пояснила, что если дефолтной окажется третья часть реструктурированных кредитов, запас по капиталу оставит финансовую систему России «очень прочной».

В августе в Центробанке объявили о снижении международных резервов России за неделю на 10,5 млрд долларов (-1,7%) — до 590,2 млрд долларов, сообщает RT. Главным образом резервы сократились «в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках в указанный период», объяснили в ЦБ.