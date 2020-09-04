На Украине подросток убил своего деда молотком и опубликовал фото расправы

Ивано-Франковск, 4 сентября. Украинский подросток убил своего дедушку, а также совершил попытку убийства всех остальных членов своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Происшествие случилось ночью 1 сентября. Вооруженный ножом и молотком 15-летний подросток напал на членов своей семьи, пока те спали. Убив дедушку и серьезно ранив бабушку, юный украинец позвонил в полицию и признался в содеянном. Согласно данным правоохранительных органов, 73-летний пенсионер скончался на месте от полученных ран, а его 69-летняя супруга была доставлена в реанимацию.

Подросток не отрицал факта преступления. Более того он опубликовал в Сети фотографии расправы. Снимки он подписал фразой: «Дабл килл готов. Начал с бабы с дедом, еще семь». Сообщается, что 15-летний украинец решил вырезать свою семью ради забавы, потому что «загрустил».

Преступник был задержан. Правоохранители ведут расследование.

Весной сообщалось, что 13-летний ребенок зарезал младшего брата из-за мобильной игры в Красноярском крае. Труп 7-летнего ребенка с 15 ножевыми ранениями обнаружила вернувшаяся домой мать. Полиция предполагает, что в день трагедии старший брат проиграл уровень в мобильной игре, после чего впал в ярость и атаковал младшего родственника.