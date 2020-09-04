Онищенко рассказал, как отучить российских школьников от курения

Москва, 4 сентября. Если увеличить цену на табак в магазинах, то можно отучить от курения российских школьников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik.

По словам Онищенко, на сегодняшний день в стране курят уже в 14-15 лет. Он убежден, что причина столь вредной привычки чаще всего скрывается в воспитании.

«Если курит отец или мама, то дети будут относиться к курению толерантно, что бы им ни говорили родители», — сказал он, отметив, что не обобщает всех школьников.

Онищенко также заявил, что на атмосферу и воспитание школьников российские власти могут повлиять только опосредованно, однако существует и более действенный способ. По мнению медика, проблему можно решить повышением цены на табак.

«У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых», — добавил Онищенко.

При этом врач не поддержал идею штрафов родителям за то, что их дети имеют вредную привычку. Он выразил уверенность, что курильщикам надо помогать, а не зарабатывать на них.

Напомним, что производителям табачной продукции хотят запретить использовать ароматические добавки. С соответствующей идеей выступило Министерство здравоохранения России.