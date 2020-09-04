В России зафиксирован спрос на дорогие модели смартфонов

Москва, 4 сентября. Доля продаж смартфонов дороже 50 тыс. рублей в России с января по август выросла до рекордных 30% в денежном выражении и на 7% в абсолютных числах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на группу «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что за этот период было продано 1,4 млн смартфонов данного сегмента на общую сумму 100 млрд рублей. В прошлом году доля продаж таких устройств составляла в деньгах 23%, а в 2017 году — 16% от общего числа продаж.

Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что повышенный спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона наблюдался еще в марте на фоне роста валютных курсов.

«Теперь он вернулся после отмены режима самоизоляции и объясняется отложенным спросом потребителей», — объясняют в «М.Видео-Эльдорадо».

По мнению экспертов, до конца 2020 года доля продаж устройств данного сегмента может вырасти еще больше за счет появления новых моделей и снижения стоимости флагманских моделей прошлых лет. В «М.Видео-Эльдорадо» наблюдают положительную динамику рынка. Продажи смартфонов в России за первые восемь месяцев 2020 года выросли на 6,5% в абсолютном исчислении и на 13% в денежном выражении по сравнению аналогичным периодом прошлого года. За это время средний чек вырос на 6% и теперь составляет 16,9 тыс. рублей.

Ранее эксперты «Яндекс.Маркета» составили рейтинг самых популярных у россиян моделей смартфонов и ноутбуков. Отмечается, что чаще всего в России покупали ноутбуки MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Затем идут ASUS VivoBook 15 X512, MacBook Pro 13 и ASUS TUF Gaming FX505. Самыми популярными среди россиян оказались смартфоны от Xiaomi и Samsung, а также iPhone 11.