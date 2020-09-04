Аномальная жара надвигается на ряд регионов РФ

Москва, 4 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах юга и центра России. Об этом сообщает ТАСС.

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35-37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», — отметил Вильфанд.

Жара в ближайшие дни также ожидается в Сочи, Симферополе — до 37 градусов тепла. Такая погода объясняется установившимся на европейской части России антициклональным режимом, отметил метеоролог.

В то же время из-за северных ветров на востоке установится низкая температура. По словам научного руководителя Гидрометцентра, на остальной территории европейской части страны температура превысит климатическую норму либо на два-четыре, либо на пять-шесть градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются заморозки.