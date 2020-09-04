Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Москва, 4 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, пригрозившего России последствиями при «применении силы» в Белоруссии. Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

Ранее Джордж Кент заявил, что американо-российские отношения могут стать еще хуже, чем были последние четыре года в случае силового вмешательства Москвы в дела Белоруссии.

По мнению Пушкова, высказывание представителя Госдепартамента США является формой давления на Россию.

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — отмечает сенатор.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев недавно констатировал, что американо-российские отношения деградировали. По его словам, в непростых взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном нет российской вины.

Белорусский политолог Андрей Сыч в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что США, пытаясь надавить на Россию из-за Белоруссии, испытывают чувство неудовлетворенности от постепенной потери влияния на мировой арене.