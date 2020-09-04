Коппола работает над новой версией «Крестного отца 3»

Лос-Анджелес, 4 сентября. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует выпустить новую версию своего знаменитого фильма «Крестный отец 3». Об этом сообщает The Film Stage.

По словам режиссера, новая версия будет соответствовать его авторскому видению в большей степени.

«Для этой версии финала я создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальные реплики. С этими изменениями и восстановленными кадрами и звуком для меня это более подходящее завершение «Крестного отца» и «Крестного отца 2», — отметил Коппола.

Третья часть фильма выйдет в ограниченный прокат в декабре, после чего появится на цифровых платформах. Картина рассказывает о Майкле Корлеоне (Аль Пачино), который пытается перейти в легальный бизнес и найти для свей своей империи подходящего преемника.

Ранее известный режиссер и сценарист Андрей Кончаловский рассказал, с чего начался закат американской киноиндустрии, сообщает RT. По его мнению, после выхода «Звездных войн» Джорджа Лукаса, принесших огромные деньги студиям, Голливуд стал приманкой Уолл-стрит. Кончаловский пояснил, что сага была сделана не для родителей, а для подростков, которые шли в кино есть попкорн и мороженое.

С этого момента Голливуд попал в руки Уолл-стрит, считает Кончаловский. Тогда началась эпоха, когда для подростковой аудитории стали делаться главные фильмы.