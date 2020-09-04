Трамп выступил за налаживание отношений США и России

Вашингтон, 4 сентября. Соединенным Штатам Америки нужно иметь хорошие взаимоотношения с Россией и рядом других государств. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, нет ничего плохого в его налаживании контактов с Россией и другими странами. Данное заявление он озвучил во время митинга в Пенсильвании, который транслировался на телеканалах США.

«Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — передает РИА Новости слова Трампа.

Он также обвинил американские телеканалы в том, что они часто информируют граждан о якобы сговоре с Россией, отметив, что подтверждения данной информации нет.

«Когда я слышу «Россия» я просто выключаю (телевизор). Это сумасшествие», — добавил президент.

Ранее стало известно, что лидер США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому регионы, которые «недостаточно» боролись с беспорядками, лишаются государственной материальной поддержки. Соответствующие меры уже коснулись таких мегаполисов, как Сиэтл, Нью-Йорк, Портленд и Вашингтон.