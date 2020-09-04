Более 40 самолетов вели разведку у границ России за прошедшую неделю

Москва, 4 сентября. За минувшую неделю разведывательную деятельность вдоль российских границ вели 43 иностранных самолета-разведчика. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Согласно инфографике «Красной звезды», у границ России были также замечены три БПЛА. Для пресечения нарушений государственной границы российские истребители за прошедшую неделю поднимались в воздух пять раз.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31бм 3 сентября поднимался на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем. Воздушный объект был индентифицирован как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.