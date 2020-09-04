Александр Васильев показал шикарный интерьер своей квартиры в Париже

Париж, 4 сентября. Известный историк моды Александр Васильев показал снимки своей парижской квартиры. Фотографии ведущий программы «Модный приговор» опубликовал в соцсети Instagram.

«Париж навсегда для меня останется моим вторым домом, так как я прожил там с 1982 года и до сих пор сохраняю свою уютную небольшую трехкомнатную квартиру на Левом берегу Сены возле бюро моего Фонда... дерева, бисерными вышивками эпохи бидермайера и старинными портретами создают незабываемую атмосферу патриархального счастья в изгнании!» — отметил историк моды.

Публикация вызвала живой отклик у подписчиков. Поклонники оценили шикарный интерьер квартиры с дорогой люстрой, резным диваном, креслами со старинной обивкой и обилием картин. За 15 часов пост собрал более 37,5 тысячи «лайков».

«Очень уютно, нет музейной стерильности. Тепло от каждой фотографии интерьера», «Настоящий дворец!», «Очень красивая и уютная атмосфера», «Какая прелесть, сколько интересных интерьерных мелочей, роскошно!»— восхитились подписчики.

Ранее Васильев восхитился стилем народного артиста Константина Хабенского. В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» он проанализировал образ звезды «Дозоров». Он также обратил внимание на то, что актер следит в целом за собой. По его мнению, 48-летний Хабенский подкрашивает волосы, не носит бороду, потому что у него она была бы седой.