Пэрис Хилтон рассказала, как ее избивали бойфренды

Москва, 4 сентября. Американская светская львица Пэрис Хилтон призналась, что несколько ее бывших возлюбленных позволяли себе применять по отношению к ней физическое насилие. Об этом она рассказала в документальном фильме «Это Пэрис».

Она отмечает, что изначально ее бойфренды казались хорошими и милыми, но вскоре начинали беспочвенно ее ревновать и контролировать. Они неоднократно давали ей пощечины, били и даже душили.

«Оглядываясь назад, я просто не могу поверить, что позволяла им так с собой обращаться. Но меня к такому поведению подготовил мой прежний опыт — в школе-интернате, после которой поведение моих бойфрендов казалось мне вполне нормальным», — говорит Хилтон.

По ее словам, к детям в интернате также применяли физическое и психологическое насилие. Несмотря на многочисленные неудачные отношения, сейчас ей посчастливилось встретить достойного партнера.

«Я уже начала терять надежду, что сумею построить хорошие отношения. Но с Реумом Картером, я чувствую себя в полной безопасности. Я многому научилась и сумела найти мужчину, который мне идеально подходит!» — резюмировал Пэрис Хилтон.

Недавно Пэрис Хилтон призналась, что готова стать матерью. Для этого она заморозила собственные яйцеклетки, по примеру своей подруги Ким Кардашьян. Она говорит, что мечтает о близнецах: девочки и мальчике. Этим примером Хилтон хочет поддержать всех женщин, решившихся заморозить яйцеклетки.