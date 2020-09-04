На Меркель усилилось давление в вопросе о «Северном потоке — 2»

Берлин, 4 сентября. На фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным на канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилили давление противники реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета The New York Times.

Меркель настаивает на том, что политику и бизнес необходимо «разделять» и «Северный поток — 2» следует достроить, отмечают в издании. Но после утверждений правительства ФРГ о якобы отравлении Навального веществом из группы «Новичок» на нее в этом вопросе было оказано «сильнейшее давление».

«Даже члены ее партии настаивали на том, что канцлеру следует в качестве ответной меры отменить проект «Северный поток – 2», — подчеркивают авторы статьи.

Газета приводит мнение директора Немецкого общества внешней политики Даниэлы Шварцер, которая заявила, что до сих пор Меркель не уступала требованиям настаивающих на прекращении строительства газопровода США. Эксперт считает, что для канцлера ФРГ ситуация с Навальным может оказаться «еще одной причиной» согласиться с Вашингтоном. Сейчас споры о «Северном потоке — 2» опять «вышли на первый план», подчеркивает Шварцер.

Между тем внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт выступил против остановки реализации проекта. По его мнению, Германия заинтересована в сохранении влияния на РФ в сфере экономики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эмоциональными и не основанными на конкретных фактах заявления некоторых немецких политиков о том, что проект «Северный поток — 2» нужно остановить из-за ситуации с Навальным.

Накануне журналист и писатель Максим Кононенко выразил мнение, что за «отравлением» блогера Навального могут стоять спецслужбы Германии или Великобритании.