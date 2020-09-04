Собчак рассказала, что разрушило ее семилетний брак с Виторганом

Москва, 4 сентября. Телеведущая Ксения Собчак впервые рассказала, почему ее брак с актером Максимом Виторганом распался. Подробностями она поделилась во время беседы с Агатой Муцениецей на ее YouTube-канале.

Напомним, что Ксения Собчак была замужем за Виторганом около семи лет. Однако неожиданно их брак распался. Сама ведущая заявила, что любила экс-супруга, в обратном случае, она бы не стала рожать от него сына, передает Teleprogramma.pro.

Собчак убеждена, что главной причиной развода стала разность в жизненных направлениях. Телеведущая заверила, что люди либо развиваются вместе, либо их союз распадается, так как «эта пропасть разрушит брак». Собчак вспомнила, что ее бывшему мужу было интересно петь песни под гитару и есть шашлыки, однако ей было это интересно только первые два года. После Собчак уже знала наизусть все эти песни и не могла их слушать. Тем не менее, после развода пара сохранила дружеские отношения.

«Это было тяжелое решение. В какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась», — завила она.

Также Ксения Собчак во время интервью призналась, что у нее есть старшая сестра Мария — дочь отца, Анатолия Собчака, от первого брака. Она заявила, что сожалеет, что никогда не общалась с сестрой, отметив, что это было решение ее матери — Людмилы Нарусовой.