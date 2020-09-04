Литвинова поразила поклонников фотографией в купальнике

Москва, 4 сентября. Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась фотографией с отдыха в Париже. Перед поклонниками 53-летняя артистка предстала в купальнике.

С 1 сентября Литвинова отдыхает в прибрежной зоне Франции. Ранее она призналась, что «всегда ненавидела 1 сентября и ненавидела саму систему — школа». Поэтому именно с этой даты актриса начинает свой отдых.

На странице в Insragram Литвинова поделилась кадрами с отпуска, представ перед фолловерами в темном закрытом купальнике, выгодно подчеркивающим стройную фигуру.

«Фотоотчет с отдыха. Мой Инстаграм смотрит мама — мама, я люблю тебя», — подписала актриса снимок.

Пользователи отметили, что естественность без сценического макияжа и прически актрисе к лицу. Кроме того, она к 53-годам сохранила отличную физическую форму.

«Рената, вы такая очаровательная и солнечная! Словно светитесь изнутри!» — пишет в комментариях пользователь под ником francais_pour_le_plaisir.

«Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое», — отметил fucku_man3540.

«Боже, какой шик! Невероятная женщина», — добавила fyodorovass.

По данным СМИ, у Литвиновой во Франции есть квартира, которую она приобрела, чтобы чаще видеться с дочерью, которая уехала учиться в Париж. Позже Ульяна, которой недавно исполнилось 19 лет, перебралась в Бельгию.