В США сказали, что нужно сделать с Лукашенко «прямо сейчас»

Вашингтон, 4 сентября. Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что западные страны должны «прямо сейчас» вынудить президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.

«То, что мы должны сделать прямо сейчас — это убедить Лукашенко, что он не может быть президентом данных обстоятельствах», — заявил дипломат в беседе с Foreign Policy.

Недавно США и ряд европейских государств призвали Белоруссию «соблюдать международные обязательства и прекратить угрозы применения военной силы против народа», передает RT. Совместное заявление соответствующего содержания размещено на сайте МИД Великобритании. Вместе с тем ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили против вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что встреча Совета Безопасности ООН по Белоруссии станет вмешательством во внутренние дела Минска. Она подчеркнула, что речь идет о проведении неформальной встречи по так называемой «формуле Арриа», для которой не требуется согласие большинства членов Совбеза.

Напомним, в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста после победы на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Присутствующие на них провокаторы подстрекали митингующих к столкновениям с правоохранителями.