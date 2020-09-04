Украина предложила Турции помощь в создании конкурента Су-57

Киев, 4 сентября. Украина предложила Турции помощь в создании конкурента российского истребителя Су-57 — самолета Turkish Fighter X (TF-X), сообщают СМИ.

Страны стремятся углубить военно-техническое сотрудничество. Этому были посвящены состоявшиеся в конце августа в Анкаре переговоры, пишет Lenta.ru.

«Одним из основных недостатков турецкой промышленности является отсутствие технологии производства двигателей. Например, самая амбициозная национальная программа Турции — проектирование, разработка и производство национального истребителя, получившего название TF-X, кажется, застопорилась, поскольку аэрокосмическим властям Турции еще предстоит найти двигатель для планируемого самолета», — цитирует западные СМИ издание.

По данным портала, Украина уже поставляет Турции двигатели для ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2. В то же время вице-премьер-министр Украины Олег Уруский в Анкаре провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, украинская сторона в ходе визита предлагала организовать совместное производство ближнемагистральных транспортных самолетов Ан-178. Представители украинских компаний «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс» проведут переговоры с оборонными компаниями Турции, подчеркнули в издании.

Ранее перспективы российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 раскрыл индустриальный директор авиационного комплекса Ростех Анатолий Сердюков.