Съемки «Бэтмена» прерваны из-за коронавируса у Паттинсона

Лондон, 4 сентября. Британский актер Роберт Паттинсон, который исполняет роль Бэтмена в новом фильме о супергерое, заболел коронавирусом. Это стало причиной приостановки съемок картины, сообщает Vanity Fair.

Съемки «Бэтмена» остановили еще в марте на фоне начала пандемии. Производство фильма было возобновлено всего несколько дней назад в Лондоне. Кинокомпания Warner Bros. на днях сообщила, что работа над лентой была вновь приостановлена из-за коронавируса у одного из участников производства.

«Один из участников производства «Бэтмена» дал положительный результат на COVID-19, он будет изолирован в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена​​», — отмечалось в заявлении Warner Bros.

Издание Vanity Fair со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что речь идет об исполнителе главной роли Роберте Паттинсоне.

Напомним, что в съемках фильма также принимают участие Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон и Колин Фаррелл.

В конце августа был представлен первый тизер «Бэтмена». Согласно информации из ролика, фильм выйдет на широкий экран 1 октября следующего года.